Enlèvements, tortures, viols, meurtres d’enfants au Sénégal : le Mouvement national des femmes de l'Act s'indigne et condamne

Le Sénégal vit aujourd'hui une situation de psychose sans précédent avec la série répétée d'enlèvements, de tortures, de viols, de meurtres d'enfants à bas- âge. Ces victimes innocentes sont traquées au quotidien par de sinistres individus dans les rues, autour des écoles, des daaras, des maisons et qui commettent leurs crimes avec froideur et une bestialité notoire. Leurs forfaitures sont commises aussi bien dans la capitale Dakar que dans les autres régions du pays.



La peur, l'angoisse et le désarroi sont aujourd'hui les sentiments les plus partagés au sein des familles et de la société sénégalaise de manière générale.



L'opinion a fini d'insérer ces actes odieux et inhumains dans le registre de rituels auxquels s'adonnent des professionnels de la politique à la mentalité rétrograde, vicieuse, irresponsable et d’un autre âge obnubilés par des postes politiques et des privilèges indus.



D'abord, en tant que femmes, mères, sœurs, notre indignation est grande devant une situation où nos enfants sont comme livrés à un sort implacable.



Le mouvement national des femmes de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT ) derrière le président Abdoul Mbaye, s'indigne aussi et condamne avec la dernière énergie ces crimes, d'une barbarie inouïe, inqualifiables et qui agressent les bonnes mœurs et la bonne conscience du peuple sénégalais.



Nous exigeons à ce que les autorités étatiques en premier et les forces de l'ordre chargées de la sécurité des sénégalais interviennent avec tous les moyens requis, pour mettre hors d'état de nuire les malfaiteurs et leurs commanditaires, pour juguler le mal. Afin que la société sénégalaise retrouve sa sérénité et son équilibre.







Le Mouvement National des Femmes de l'ACT