Enlèvements d'enfants : Me Madické Niang porte le combat des parents, mais bannit la peine de mort

Les enlèvements d'enfants qui défraient la chronique ces derniers jours ne laissent pas indifférent le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie.

Me Madické Niang, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a assuré avoir pris, avec ses collègues députés, la décision d'aller vers les parents pour partager avec eux leur douleur. Cependant, le député ne milite pas en faveur du retour de la peine de mort, car il estime que la vie est sacrée. En foi de quoi, s'explique Me Madické Niang, c'est Dieu qui la donne et c'est à lui de la reprendre.