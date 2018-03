Enlèvements d’enfants : Aïda Mbodj charge Moustapha Niasse

Présente en première ligne à la conférence de presse de l’opposition ce mercredi, Mme Aïda Modj presse l’Assemblée nationale de s’occuper de cette affaire qui défraie la chronique. « Y a des questions imminentes qu’on a refusé d’aborder. Nous avons introduit non pas une question écrite, non pas une question orale, mais une question d’actualité et le président, jusqu’à présent, n’a pas voulu enrôler », charge Mme Mbodj. Celle-ci, qui veut des actions au-delà des « bégaiements » du ministre en charge de l’Enfance et des « menaces » du ministre en charge de l’Intérieur, dit attendre le gouvernement de pied ferme.