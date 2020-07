Enlèvement au domicile de Serigne Cheikh : Cheikh Tidiane Sy « introuvable »

A la suite de l’enlèvement rocambolesque le 16 Juillet dernier d’un employé à la maison de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum en face de l’école « Manguiers » à Fass, l’enquête n’a pas évoluer. Et pour cause le mis en cause dans cette affaire, en l’occurrence Cheikh Tidiane, le fils de Serigne Moustapha Sy, responsable du DahiraToul Moustarchidine qui avait dirigé l’escouade est introuvable.

Le parquet qui a pris la chose en main ,la plainte a été déposée directement sur le bureau du Procureur, ne peut pour le moment mettre la main sur « le Chef de Guerre » de Serigne Moustapha Sy. Les limiers qui se sont rendus au différents domiciles de son père, ont été renvoyés sous prétexte que le jeune Sy n’habiterait pas avec lui. Un jeu de cache-cache qui ne vas pas perdurer vu les moyens qu’a la police pour localiser tout individu.

Pour rappel le Jeudi 16 Juillet quatre voitures ont fait irruption dans la cour de la maison de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum où des disciples s’affairaient pour menacer les ouvriers et enlever le jeune conservateur. Ils l’ont par la suite amené chez Serigne Moustapha Sy avant de le relâcher après un bref interrogatoire.