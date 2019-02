Enjeux et perspectives économiques en Afrique francophone : L'observatoire de la francophonie économique mène la réflexion.

À Dakar s'est ouvert ce lundi 4 février à l'Ucad 2, une conférence internationale sur le thème : "enjeux et perspectives économiques en Afrique francophone". Au delà de donner un contenu à la notion "francophonie économique", la rencontre a pour intérêt de répondre aux défis économiques qui, pour la plupart, sont liés à l'éducation et la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat, la question de la femme entre autres. Initiée par l'observatoire de la francophonie économique, c'est une occasion majeure pour l'organisation de contribuer à l'essor d'une jeune génération de chercheurs en économie francophone.

Les échanges vont durer 4 jours. Le lancement s'est effectué en présence de l'ambassadrice du Canada au Sénégal, du délégué général du Québec à Dakar, du vice recteur aux affaires internationales de la francophonie à l'Université du Québec, du représentant de la déléguée générale de la francophonie et du directeur de la recherche et de la formation auprès du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.