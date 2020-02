Enjeux du développement territorial : le cercle des communicants en décentralisation plaide pour une spécialisation des journalistes

La particularité chez les journalistes par rapport aux autres communicants, c'est le traitement de l'information qui nécessite une parfaite maîtrise du sujet. Ce qui demande parfois une spécialisation dans divers domaines qui intéressent les populations.



C'est fort de ce constat que le cercle des communicants en décentralisation a initié ce matin un atelier de renforcement de capacité des acteurs de la presse et des communicants sur les nouveaux enjeux du développement territorial.

Selon le président du 2CD, il s'agira de « renforcer la capacité des journalistes sur les questions liées au développement local et territorial afin de montrer aux journalistes qu'ils ont un excellent rôle à jouer dans la gouvernance territoriale, pour un meilleur traitement des questions liées à la décentralisation ».

Une question qui interpelle tous les acteurs, au plus haut titre les journalistes et les gouvernements, de l'avis du directeur de la communication du ministère de la culture et de la communication, M. Ousmane Dieng, qui présidait l'ouverture de cet atelier de deux jours...