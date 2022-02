Engagement civique des ASP : La direction rappelle les agents à l’ordre après leurs marches de protestation.

Les marches des agents à la sécurité de proximité notées dans certaines régions du pays indisposent la direction.



Dans un communiqué, le directeur général après avoir dénoncé cette marche jugée « illégale » et « illégitime », souligne que « l’agence appelle l’ensemble des ASP à la retenue et au respect strict des règles liées à leur engagement. »



Cependant, il rappelle aux agents que l’État est en train de mettre en place les mécanismes pour revoir leurs conditions de travail. « L’agence note que rien ne justifie cette manifestation dans la mesure où le Président de la République, en conseil des ministres du 12 Janvier 2022, a donné des garanties pour la finalisation du nouveau statut des ASP par le ministère de l’Intérieur et son entrée en vigueur au plus tard fin juin 2O22 », rassure le communiqué.