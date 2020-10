Engagement aux côtés de Khalifa Sall : Les précisions de la chanteuse Guigui.

En conférence de presse pour faire la promotion de son nouvel album, la superstar a fait des précisions sur certains bruits de couloir.



« Les gens ont tendance à confondre conviction et engagement. Je suis avec mon "père" Khalifa Ababacar Sall par conviction, par amour et par reconnaissance. Je suis née et j'ai trouvé une relation très forte entre mes parents et lui. Je ne suis pas celle qui va entraver cette relation », précise la cantatrice.



« Il faut donc comprendre que ce n'est pas un engagement politique, mais plutôt par reconnaissance, par fidélité, par loyauté que je suis derrière lui. Je suis apolitique. Nos relations dépassent la politique », conclut la chanteuse...