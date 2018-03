Enfants et numérique : Un plan d’action pour la protection des enfants

Suite aux recommandations issues de la première conférence régionale portant sur la protection de l’enfant en ligne en Afrique, l’État du Sénégal conformément aux conventions internationnales s’est engagé à établir un espace d’échanges virtuels sans danger pour les citoyens les plus vulnérables. C’est dans cette optique que s’était tenu le 9 février 2015 un atelier national d’information et de partage sur la protection des enfants en ligne qui, dans une approche inclusive, avait réuni les acteurs et partenaires concernés par la question, pour réfléchir sur cette problématique afin de garantir aux enfants un environnement en ligne sûr et securisé.

Au terme de cet atelier il avait été mis en place un groupe de travail chargé d’élaborer un plan d’action. Dans cette lancée, un atelier de partage et de validation a regroupé ce jour, l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par la question pour valider, adopter et proposer un plan de financement ….