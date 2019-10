Enfants égorgés à Touba : Le tueur identifié, bientôt arrêté...

Rebondissement dans l’affaire des deux enfants tués à Touba, en l’occurrence Serigne Mbacké Touré (4 ans) et Mame Daouda Touré (2 ans). La police est sur les traces du présumé meurtrier des deux mômes, le 27 septembre 2019. C’est du moins ce qu’a fait savoir Libération.



En effet, les moyens matériels et humains déployés pour faire la lumière sur cette horrible affaire ont payé. Ce, d’autant plus que la police a formellement identifié le meurtrier présumé. Son arrestation imminente, informe la même source, est adossée aux conclusions que doit déposer la police scientifique. Sans entrer dans les détails, Libération précise qu’il ne s’agit point de l’homme pris à partie à Touba ni des deux mères entendues dans le cadre de l’enquête.