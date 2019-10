Enfants égorgés à Touba / Le ministre de la famille promet que le ou les meurtriers seront traqués et jugés

Suite à l'assassinat de Serigne Mbacké Madina Touré et de Mame Daouda Touré à Touba Yoonu Darou, le ministre de la famille a choisi de venir personnellement s'enquérir de la situation. Ndèye Saly Diop Dieng, visiblement émue, présentera les condoléances du Chef de l'État avant de promettre que le nécessaire sera fait pour arrêter et juger le ou les meurtriers. '' Son excellence nous a instruit, en ma qualité de ministre de la femme, de la famille et du genre, de venir porter le message de condoléances de la République aux parents et aux proches, mais aussi de porter notre compassion à cette tristesse qui est tombée sur la famille et les rassurer que toutes les mesures seront prises pour poursuivre par voie judiciaire ceux qui les ont tués lâchement et gérer la prise en charge psychosociale de la famille. ''



Madame le ministre de rappeler la position centrale qu'occupe la protection sociale dans la politique de l'État. ''La politique de la protection des enfants a toujours existé au Sénégal, mais son Excellence le Président Macky Sall l'a placée au cœur de son dispositif social, au cœur du Plan Sénégal Émergent.'' Elle invitera les parents à davantage s'occuper de la sécurité de leurs enfants pour que soient évitées de telles déconvenues.

''La responsabilité première par rapport à la protection de l'enfant incombe aux parents...''