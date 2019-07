Enfants autistes : Témoignage poignant d’un parent

Maman d’un jeune petit garçon atteint d’autisme, Mame Ngoné Diagne a découvert récemment le service pédopsychiatrique de Diamniadio et qui assure dorénavant le suivi de son enfant. Après de longs mois de traitement, elle a constaté une nette amélioration au niveau de la communication du jeune garçon et au niveau de son interaction avec les autres jeunes de son âge. Mme Diagne salue le travail fourni par le service, notamment les efforts investis par l’équipe de la pédopsychiatre, Dr Ndèye Awa Dièye malgré le manque cruel de moyens matériels et financiers. Elle en profitera pour lancer un appel du pied aux autorités étatiques, afin de mieux prendre en considération ce trouble autistique qui touche bon nombre de jeunes sénégalais…