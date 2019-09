Énergies durables : Vers une harmonisation des certifications dans l’espace Cedeao

Le comité de pilotage de la Cedeao chargé de coordonner les procédures de qualification en énergies durables a délivré hier une certification d’installation en énergie photovoltaïque à trois jeune diplômés des centres de formation technique. Trois jeunes de la sous-région qui ont ainsi obtenu le sésame leur donnant la qualité en tant que jeunes, à travailler dans les installations des panneaux photovoltaïques sur tout l’espace régional. Ces nouveaux techniciens installateurs ont reçu leurs parchemins hier lors de la clôture des travaux de restitution sur le système de certification de la Cedeao pour les compétences en énergies durables. Un cadre d’échanges qui a vu la participation de plusieurs experts et professionnels en matière d’énergies durables qui se sont penchés du 3 au 5 septembre sur les mécanismes à mettre en œuvre pour l’harmonisation des certifications pour l’industrie du solaire en Afrique de l’Ouest. Le Centre de formation pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la Cedeao (Ecree) qui a déroulé la phase pilote dudit projet au Sénégal et au Ghana, est dans un élan d’intégrer huit autres de la sous-région. En outre, ECREE compte outiller les centres d’examen et les institutions de formation de la région Cedeao dans l’optique de disposer d’une main d’œuvre compétente et efficace avec une meilleure performance, mais aussi amoindrir les risques et les défaillances techniques.