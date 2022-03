Énergies Renouvelables : le COPERES injecte plus de 400 milliards pour booster le secteur de l'énergie au Sénégal

L’occasion pour le COPERES de dresser le bilan de ses 6 ans d’existence mais aussi, faire son plaidoyer auprès des services de l'État du Sénégal et de la Cedeao et annoncer qu’une plateforme non étatique sera mise en œuvre pour promouvoir un dialogue inclusif et développer des actions concrètes dans le domaine des énergies renouvelables.

Faisant le constat, le directeur général du COPERES s'est réjoui du fait que plus "de 400 milliards ont été injectés dans le domaine des énergies, 500.000 techniciens sénégalais formés, 330 MW de capacité de production installée en 2020, un centre de Test de systèmes solaires CT2S et 2.000 emplois directs et indirects créés."

Dans ce contexte, pour assurer la promotion des énergies renouvelables, des objectifs stratégiques ont été définis. Ils ont cité le renforcement de la formation, la recherche et l'innovation technologique dans le domaine des énergies renouvelables, promouvoir les systèmes solaires domestiques et les solutions de stockage d'énergie à grande échelle, faciliter le financement des systèmes solaires domestiques, mobiliser les investissements au profit de ses membres et du secteur entre autres.