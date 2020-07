Énergie / SENELEC : « Ce projet de 25 Milliards de F CFA vient s’ajouter aux autres financements en cours dans le sous-secteur de l'électricité » (Papa M. Bitèye)

Dans le continuité du programme structurant articulé par le chef de l'Etat Macky Sall, qui est l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025, « les régions de Dakar, Kaolack,Thiès, Fatick, Saint-Louis et Tamabacounda vont accueillir des travaux de réaménagement et de renforcement de réseaux de distribution de l'énergie électrique », selon le directeur général de la SENELEC, Papa Mademba Bitèye. Ce projet d'un coût global de 25 Milliards de F CFA, financé par la BOAD à travers un prêt direct, « vient s'ajouter aux autres financements en cours dans le sous-secteur de l'électricité », ajoutera-t-il. Le DG de la société sénégalaise d'électricité qui a salué les efforts consentis par le président de la République Macky Sall dans ce secteur a aussi insisté sur l'importance du respect des délais de livraison de ce projet qui sont de 18 mois. La cérémonie de lancement des travaux du projet de renforcement et de réaménagement de réseaux de distribution de l'énergie électrique s’est tenue ce 30 juin à Bargny.