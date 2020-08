Énergie : Petrosen augmente la mise concernant sa participation dans la Zone d'exploitation de Sangomar.

La filiale Far Ltd (Asx: Far) Far Sénégal Rssd Sa et ses partenaires de la co-entreprise Sangomar Rssd ont renforcé leur position en s’attribuant de nouvelles parts concernant l’exploitation du bloc pétrolier.



Cette augmentation est attestée par une documentation confirmant la décision de Petrosen d’augmenter sa participation dans l'exploitation du bloc pétrolier offshore de Sangomar, au large du Sénégal. Une augmentation qui lui a permis de passer de 10% à 18%. Conséquence de la participation des Far dans l’exploitation de Sangomar, la superficie attribuée aux autres a diminué de 15% à 13,67%.



La Directrice générale des Far, Cath Norman, s’est d’ailleurs prononcée sur ces acquisitions : ‘’Les Far planifient depuis longtemps l’accroissement des intérêts de Petrosen et cela s'est reflété dans notre modélisation et nos communications. Le Conseil des Far continue de poursuivre la cession de tout ou partie de la participation de Far au lieu d’une autre option de financement’’, a-t-elle déclaré.



Dans une note d’information parcourue par Dakaractu, il est relevé que ‘’Far a capturé l'impact de cette action attendue de Petrosen dans la modélisation économique du projet précédemment annoncé au marché’’.



Quant à Petrosen, elle est désormais tenue de rembourser aux autres co-entrepreneurs de la RSSD leur part au prorata des 8% des dépenses relatives à la Zone d'Exploitation de Sangomar engagées depuis le 8 janvier 2020. À la fin de Juin 2020, la part due aux FAR est de 4,79 millions de dollars Us (2 milliards 656 millions de F Cfa).