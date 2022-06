Énergie / MCA- Sénégal II « Avec ce projet on sécurise, on diminue les pertes et on fiabilise le réseau » (M. Diatourou Ndiaye, CS )

Les membres du Conseil de Surveillance (CS) de MCA-Sénégal Il ont visité ce jeudi 30 juin 2022 la centrale du Cap des Biches et le Poste de Diass afin de favoriser une meilleure compréhension des projets du Compact par les membres du CS et de les renforcer dans leurs prérogatives en matière de supervision du Programme.



« Au niveau de la centrale électrique du Cap des Biches, il sera réalisé un nouveau poste de 225 KV isolé au gaz, deux transformateurs de puissance 225/90 KV-200 MVA et au niveau du poste de Diass, il est prévu deux transformateurs de puissance 40 MVA », nous a fait savoir le président du (CS), M. Diatourou Ndiaye.



Le projet second compact est structuré en trois composantes dont la composante transport qui représente 80 % du projet, la composante accès et la composante réforme.



« Avec un budget de 220 milliards de FCFA environ, ce projet, mis en œuvre dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel, devrait profiter à environ 4,6 millions de Sénégalais sur une période de vingt ans avec ce projet on sécurise, on diminue les pertes et on fiabilise le réseau », ajoutera le président du (CS), M. Diatourou Ndiaye.



Pour un démarrage effectif prévu en mi 2023, ce projet visera à sécuriser la distribution de l’électricité.