En visite au foirail de Kahone / Aly saleh Diop : « Les prix des moutons vont de 60.000 à 300.000 fcfa »

En prélude à la Tabaski, le ministre de l'élevage et des productions animales a visité ce jeudi le foirail de Kahone (département de Kaolack).



Après un entretien avec les opérateurs, Aly Saleh Diop a fait savoir que le niveau d'approvisionnement en moutons est à ce jour satisfaisant au niveau de ce point de vente.



"Les opérateurs ont affirmé que le nombre de moutons constaté à ce jour est supérieur à l'année dernière à la même date. Et si l'on sait que l'année dernière, il y a eu un excédent, ça donne une idée du niveau d'approvisionnement en moutons".



Poursuivant, le ministre de divulguer les prix actuels. "Ici à Kahone, les prix vont de 60 mille à 300 mille fcfa. La moyenne semble être autour de 100 mille Fcfa et c'est important...", a-t-il conclu.