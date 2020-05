En visite au Cte de Diamniadio : Les mots de remerciements du Pr Seydi à la tutelle et aux acteurs de la lutte contre la Covid-19.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale et le professeur Moussa Seydi se sont rendus ensemble au Centre de traitement des épidémies de l'hôpital de Diamniadio, ce vendredi 29 mai.



Abdoulaye Diouf Sarr et le chef du Service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann ont pu rencontrer les personnels soignants et autres médecins pour s’enquérir de la situation sur place. Le Pr Seydi en a profité pour dresser un message de soutien et de remerciement à tous les acteurs de la lutte contre cette épidémie de la Covid-19.



« Je remercie les acteurs institutionnels ainsi que ceux en milieu communautaire. Dans ce contexte, je ne peux pas ne pas citer le chef de l'Etat et le ministre de la Santé », a dit le chef-médecin. Il s’est réjoui de l’invitation de Abdoulaye Diouf Sarr qui « m'a demandé de l'accompagner pour cette visite qui est extrêmement importante. »



« Ce déplacement est capital. Sur le plan psychologique, ce déplacement a un impact très important et je voudrais vous montrer ma reconnaissance par rapport à cela », remercie encore Moussa Seydi.