En utilisant le terme « pucelle effarouchée » à l’endroit du Ministre de l'Intérieur, Abdoul Mbaye dévalorise encore les femmes.

Abdoul Mbaye a-t-il encore perdu la tête après s’être piteusement débiné, exfiltré comme disent les esprits charitables, au cours des casses et autres actes de vandalisme orchestrés le 19 avril dernier par des activistes en mal d’activités ?



Non content d’avoir diffusé une fausse nouvelle affreusement macabre, en annonçant la mort d’un manifestant, fruit de son imagination morbide, voilà qu’il déblatère en tombant le masque, dévoilant ainsi une misogynie d’un autre âge.



En recourant à l’image d’une « pucelle effarouchée » à propos du Ministre de l’intérieur, le néo-opposant, mais véritable tartuffe révèle la face hideuse de sa funeste personne. Il nous convoque dans les caniveaux, une fois n’est pas coutume, allons-y !



Celui qui est devenu Premier ministre par défaut et par effraction, en parlant de la sorte d’un ministre d’un gouvernement qu’il a dirigé il n’y a guère longtemps, a confirmé tout le mal que l’on peut penser des arrivistes, rentiers du népotisme néo-bourgeois tropical. Pour cette engeance, les codes, l’éthique et la bienséance républicaine ne sauraient les lier, puisqu’obnubilés par une soif inextinguible de reconnaissance et de jouissance. Mais cela est déjà connu !

Par contre ce qui transparaissait à travers ses déboires conjugaux, apparaît aujourd’hui au grand jour : le mépris qu’il voue à la femme, ramenée à un objet de plaisir mâle, à violenter au besoin pour assouvir ses bas instincts. N’est-ce pas à ce stéréotype dégradant que renvoie l’expression « pucelle », c’est dire une femme vierge n’ayant jamais eu de rapports sexuels par pénétration ! « Effarouchée » ? une vierge qui a peur ou qui montre de la peur ! De qui ? De quoi ? Certainement d’un fauteur de trouble doublé d’un auteur de violence, voire de viol. Comme ce rapport violent qu’Abdoul Mbaye, ses semblables et leurs hommes de main ont voulu imposer aux citoyens sénégalais ce 19 Avril qu’ils voulaient sanglant et endeuillé au moyen d’une masculinité débridée et exacerbée ? ce machisme phallocratique de notre avatar de politichien a indigné les véritables démocrates et défenseurs de l’égalité homme/femme qui condamnent et combattent farouchement de telles dérives misogynes.



Eh oui ! Monsieur le Premier Sinistre, si vous n’étiez pas aveuglé par votre haine tenace et votre mégalomanie machiste, vous vous seriez rendu compte que parlant d’un homme vierge, le vocabulaire le plus approprié et le plus probant vous renvoie à « puceau ». Sauf que votre esprit torturé et votre âme tourmenté vous ont infligé l’efficacité fausse d’une expression doublement dégradante pour vous même et les personnes de votre acabit.



C’est connu pour certains de votre « genre », un homme, même puceau, ne saurait être « effarouché », les hommes, dans votre (in)compréhension, ne peuvent se concevoir que comme des êtres « farouches ». A moins que….





Abdoul Aziz MBAYE



Professeur de Technologie,



Secrétaire National chargé de l’image et des systèmes d’information de l’APR