En tournée nationale à Kolda, « Sénégal vote » sensibilise les électeurs

Ce lundi 21 janvier 2017, une conférence a été organisée au CDEPS de Kolda par les membres du projet « Sénégal vote » pour sensibiliser les électeurs sur leurs droits via leur site d’informations.



A en croire Saly Badiane, chargé des programmes de la tournée national, Sénégal vote « est un programme citoyen qui vise à sensibiliser les électeurs sur le processus électoral et pour une meilleure compréhension des programmes des candidats. C’est à dire de l’enrôlement des cartes jusqu'à la proclamation des résultats ».



« Nous voulons que le citoyen sénégalais jeune, femme, homme et personnes âgées puissent comprendre les enjeux de l’élection surtout la présidentielle. En nous souhaitons que chacun puisse avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire le bon choix pendant les élections », explique-t-elle.



« Ce site est très important car il permet d’avoir des informations sur la position de chaque candidat », ajoute-t-elle.



« L’objectif de ce projet est de demander aux jeunes d’aller récupérer leurs cartes et de comprendre les enjeux liés aux élections. Le vote est un devoir citoyen. Nous devons retirer nos cartes et voter pour notre candidat librement », conclut-elle.