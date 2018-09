En tournée de parrainage à Kolda, Malick Gakou affirme : « Je demeure convaincu que je battrai Macky en 2019 et rien n’y fera ! »

Venu encenser ses camarades dans le cadre du parrainage à Kolda les 14 et 15 septembre, le secrétaire général du Grand Parti, Malick Gakou de déclarer : « je demeure convaincu de battre Macky en 2019 et ce parrainage n’est qu’une formalité pour nous. »

Ainsi, il avance « mes camarades vont recueillir dix mille signatures à Kolda pour le candidat de l’espoir. C’est pour cela que j’ai vu des responsables et militants déterminés et enthousiastes pour renverser la tendance en faveur de la lueur d’espoir que je représente... »

Aminata Kandé militante de ce parti de soutenir « nous allons déplacer des montagnes pour obtenir le nombre de signatures pour notre candidat. Parce que nous sommes convaincus qu’il reste l’espérance de tous les sénégalais. »

Malick Gakou de revenir sur le double jeu du parti au pouvoir « les mécanisme d’achat de conscience et la monétarisation ne sont qu’une marque de fabrique d’un régime en perte de vitesse mais rien n’y fera. Notre programme alternatif sukali/sénégal est une solution pour libérer le peuple sénégalais. »

Avec ce programme, il estime que « nous allons rendre aux patriotes, aux forces vives de la nation toute leur dignité, amorcer de nouvelles dynamiques pour un développement harmonieux de notre pays porteur de bien-être social. »

Il ajoute : « nous avons installé il y a trois ans le parti à Kolda. C’est une occasion aussi pour nous de revenir galvaniser nos responsables, militants et sympathisants afin de se préparer pour la libération du joug de ce pouvoir-là. »