En tournée dans les régions : Le trophée de la CAN a fait cap dans plusieurs localités du bassin arachidier.

Plusieurs personnes, dont certaines à bord de moto Jakarta, sont sorties sur la route transgambienne pour voir de près le trophée de la CAN. La coupe a paradé vers Ndoffane, Paoskoto et Nioro.



La caravane s'est poursuivie jusqu'au poste de Keur Ayib, sur la frontière avec la Gambie. À chaque étape, la tournée a embarqué petits et grands, avec de nombreuses animations.



Des passionnés ou tout simplement curieux ont pu vivre l'ambiance festive qui sera celle du « Trophy Tour », au cours de son périple dans les 14 régions du pays.