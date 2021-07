En tournée dans la commune de Diarrère : Moïse Sarr au chevet des populations

Inspiré par son mentor le chef de l’Etat Macky Sall, le secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’extérieur a, durant le week-end du 3 au 4 juillet 2021, sillonné une bonne partie de la commune de Diarrère. De Ngardiam à Ndouf, en passant par Poul­tock, Gadiack, Mbélon­gouth, entre autres, Moïse Sarr est allé à la rencontre des populations pour les écouter, recueillir leurs doléances et essayer d’y apporter des solutions. C’est pourquoi, faisant preuve d’une très grande générosité, il n’a pas hésité à casser sa tirelire pour améliorer sensiblement le quotidien des populations de son terroir. Ainsi à Ngardiam, il a offert 5 tonnes de ciment pour les travaux de clôture de l’école élémentaire et 1 tonne pour la finition des travaux de la mosquée du village, dotée également de nattes et d’une sonorisation.

A Poultock où il s’était engagé à achever les travaux de construction d’une salle de classe, il a offert à l’Association des parents d’élèves (Ape) 2 tonnes de ciment supplémentaires.

A Gadiack, le secrétaire d’Etat a promis de mettre un moulin à mil à la disposition des braves femmes qui sont obligées de parcourir plusieurs km pour faire piler leur mil. Par la même occasion, il a fait un tour au niveau du Collège d’enseignement moyen (Cem) pour visiter la salle de classe construite par ses partenaires avant de se rendre à Ngassiak pour constater de visu la fonctionnalité des bornes-fontaines qu’il a offertes aux femmes de ce hameau qui, maintenant, rêvent d’avoir de l’électricité.

A Mbélongouth, un hameau situé à l’extrémité nord de la com­mune de Diarrère et où les populations se disent oubliées, Moïse Sarr a, entre autres, promis un moulin à mil et 3 bornes-fontaines aux femmes qui achètent la bassine d’eau de puits à 10 F Cfa.

Cette tournée qualifiée d’«éco­nomique» s’est nuitamment terminée à Ndouf. Ici, ce sont 4 tonnes de ciment qui seront très prochainement remises aux populations pour l’achèvement des travaux des deux mosquées du village. Lesquelles seront aussi équipées de nattes. Des bornes-fontaines et l’achèvement des travaux d’une salle de classe de l’école élémentaire font également partie des engagements pris auprès des populations.

Toutefois, il faut faire remarquer que cette tournée dont l’objectif déclaré est de contribuer à faire de Diarrère une commune émergente avait de forts relents politiques. Et même s’il se garde de le dire publiquement, tout porte à croire que Moïse Sarr veut briguer les suffrages des populations de Diarrère qu’il n’a eu de cesse d’inviter à aller se faire inscrire sur les listes électorales en perspective des prochaines Territoriales. Certains de ses soutiens n’ont d’ailleurs pas hésité à franchir le Rubicon en demandant aux populations de lui confier prochainement la mairie afin qu’il puisse davantage répondre favorablement à leurs sollicitations.



Source : Le quotidien