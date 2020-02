En soutien à Ahmadou B. Kassé : L’APPEL s’érige en bouclier et regrette l’attitude des autorités…

L’association des Éditeurs et Professionnels de la presse en ligne à travers son président Ibrahima Lissa Faye, a marqué par sa présence le point de presse animé par le Synpics pour parler de la situation au sein de l’APS et de « la campagne de dénigrement » du secrétaire général national Ahmadou Bamba Kassé. Selon Ibrahima Lissa Faye, « il n’est pas acceptable que le Directeur de l’Agence de la presse sénégalaise puisse prendre des décisions qui ne collent pas aux règles et principes de la République. » Le président de l’APPEL dénoncera à cette occasion « cette passivité notée chez les autorités qui ne réagissent toujours pas face à ce comportement de Thierno Birahim Fall. » à cet égard, il demandera à la justice de s’auto saisir et tirer au clair cette affaire qui continue à prendre des proportions inquiétantes.