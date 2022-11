En route vers le Qatar : Une première délégation de 14 joueurs avec Gana Guèye, Abdou Diallo, Ilimane et Cie a pris un vol ce dimanche…

Comme prévu, les choses vont désormais aller très vite, suite à la publication de la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, ce vendredi.

Le regroupement est déjà effectif depuis ce dimanche matin, pour les premiers Lions qui ont pu se libérer de leur club et donc rallier la tanière, en France, en vue de s’envoler pour le Qatar dès ce dimanche après-midi.

C’est le cas d’une dizaine de joueurs qui ont pu prendre la direction de Doha à bord d’un vol spécial Air Sénégal, tels que Idrissa Gana Guèye, Abdou Diallo, Mamadou Loum Ndiaye, Moustapha Name, Famara Diédhiou, Sény Dieng, Formose Mendy, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr, Nicolas Jackson, Alfred Gomis, Ilimane Ndiaye…

Parmi les fédéraux à bord de cette première délégation, on peut citer le second vice-président de la fédération sénégalaise de football, Seydou Sow qui, avec Aliou Cissé, Louis Lamotte et El Hadj Diouf vont être les premiers à rejoindre le pays hôte de la coupe du monde.

Le reste des joueurs est attendu ce lundi, pour lancer la préparation des Lions avant leur première sortie contre les Pays-Bas le 21 novembre…