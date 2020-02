En route vers la finale départementale de Kolda : Moussa Baldé (maer) président du Conseil départemental met haut la barre...

En prélude de la finale départementale qui se joue ce samedi soir 15 février, le président du Conseil départemental, Moussa Baldé, a placé la barre haut en terme de mobilisation, lots de récompenses et autres équipements. À cette occasion, il a offert 15 jeux de maillots à toutes les équipes, une récompense de 2 millions 500 mille aux futurs vainqueurs et vaincus et plusieurs médailles en or. Le football, le Basketball et l’athlétisme vont être récompensés pour cette édition. Cette finale départementale se jouera ce soir au stade régional de Kolda en présence même du parrain Moussa Baldé.



« Nous aimons la jeunesse et pour fêter la jeunesse il faut le faire pleinement. Mais, cependant, il y a la question de l’emploi pour la jeunesse et je pense avec les programmes d’agri-jeunes, qu’on pourra y arriver », a-t-il annoncé dans une ambiance bon enfant.



Son quartier général est assiégé par tous les jeunes du département, et sa maison ne désemplit pas. Jeunes, vieux, femmes, griots tous convergent et veulent participer à la fête de la jeunesse.



Parti faire le tour des équipes finaliste, il consentira : « j’encourage toutes les équipes à jouer dans le fair-play . Et que le meilleur gagne, mais surtout que la jeunesse gagne ».



Les équipes finalistes en catégorie cadette sont Dianké Waly et Néma, tandis qu’en senior nous avons Escale et Diam Diam.



Pour cette finale, des délégations venues de partout accompagneront le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, tout comme des employés de son ministère qui sont venus en masse lui témoigner leur soutien...