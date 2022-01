En réponse aux sanctions de la CEDEAO : Le Conseil supérieur de la défense Malien valide le plan de riposte du gouvernement.

C’est officiel! Le Conseil supérieur de la défense nationale du Mali adopte et approuve le plan de riposte du gouvernement pour répondre aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali.



C’est ce vendredi 14 janvier 2022, que le président de la Transition, SE le colonel Assimi Goïta, Chef de l’État, a présidé ce vendredi 14 janvier 2022, un Conseil supérieur extraordinaire de la défense nationale. Toutefois, la junte se dit malgré cette riposte ouverte au dialogue.



« Il s’agit d’un Plan qui a été annoncé immédiatement après les sanctions inhumaines et illégales prises par la CEDEAO et l’UEMOA contre notre pays, le 9 janvier 2022. Il s’agit d’un Plan exhaustif qui essaie de prendre en compte les priorités et les préoccupations de nos populations en terme d’approvisionnement en produits de première nécessité. C’est un plan transversal qui comporte plusieurs composantes : des questions diplomatiques, géopolitiques, économiques et financières ainsi que des questions sociales », a précisé le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, le Colonel Abdoulaye Maïga dans un communiqué transmis à la presse.



Le porte-parole du Gouvernement d’ajouter que « l’objectif de ce Plan n’est pas d’être dans une posture de bras de fer avec la CEDEAO et l’UEMOA. Le Chef de l’État dans son adresse à la nation, le 10 janvier 2022, l’a bien rappelé, nous restons toujours ouverts au dialogue. Notre souhait est que ces sanctions soient les plus brèves possible aussi bien dans l’intérêt du peuple malien, mais aussi dans l’intérêt des États de la CEDEAO et des États de l’UEMOA », conclut le porte-parole du gouvernement malien.