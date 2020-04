En provenance de Cotonou via Bamako : Khalilou Fadiga placé en quatorzaine à Tambacounda.

Khalilou Fadiga a été placé en quatorzaine, ce jeudi, après avoir franchi les frontières sénégalaises en provenance de Cotonou via Bamako. L’ancien international sénégalais a été interpelé à Moussala , situé à la frontière entre le Sénégal et le Mali , dans le département de Saraya. Il est en observation depuis ce jeudi matin.



Le Gouverneur de la région, Mamadou Oumar Baldé, a décidé qu'il soit rapidement ramené dans un lieu de confinement afin de rester sous surveillance pendant les quatorze prochains jours. En attendant, l’ancien joueur de Auxerre a été soumis au contrôle au thermoflash, mais ne présente, du moins pour le moment, aucun des symptômes grippaux.



Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le gouverneur de la région de Tambacounda a pris la mesure de confinement de tout individu qui aurait franchi les frontières terrestres entre le Sénégal et le Mali .