En contact avec une personne déclarée positive au coronavirus : Le Premier ministre ivoirien s'auto-confine.

Le Premier ministre ivoirien a décidé de se mettre en confinement après avoir été en contact avec une personne déclarée positive au covid-19. Amadou Gon Coulibaly l'a annoncé lui-même sur Twitter.



Il est évident qu'un prélèvement a été fait sur le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à la prochaine présidentielle. Il a cependant précisé qu'il ne présente aucun symptôme.



À l'instar du Sénégal, la Côte d'Ivoire est en état d'urgence en raison de l'apparition du coronavirus dans ces deux pays de l'Afrique de l'Ouest. La Cote d'Ivoire compte à ce jour 25 cas confirmés tandis que le Sénégal en est à 82, selon un dernier décompte.



Plus de 40 pays africains sont touchés par le Coronavirus qui a fait plus de 15.000 morts dans le monde pour plus de 300.000 personnes contaminées.