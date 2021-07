En coma artificiel après avoir contracté la Covid : Jacob Desvarieux est finalement décédé.

Plongé dans un coma artificiel après avoir contracté la Covid-19 en mi-juillet dernier, Jacob Desvarieux est décédé au CHU de Guadeloupe à l’âge de 65 ans.

De santé fragile, en 2009, Jacob Desvarieux a eu de gros soucis. Dialysé pendant un an, il avait souffert le martyre, mais avait choisi de continuer à jouer sur scène. Il ne voulait surtout pas renoncer à faire de la musique et avait fêté en beauté les 30 ans de Kassav’ le 16 mai 2009 au Stade de France. C’était alors le premier groupe français à avoir rempli l’enceinte sportive. Jacob Desvarieux avait pu finalement être greffé d’un rein en 2010 et se disait en avril 2021 « rajeuni de dix ans ».



Né le 21 novembre 1955 à Paris, Jacob Desvarieux est parti quelques mois après sa naissance pour la Guadeloupe, l’île d’origine de sa mère. Avec sa mère Cécile Desvarieux, ils se sont installés au Sénégal pendant deux ans. C’est à Dakar que Jacob Desvarieux a appris à jouer de la guitare avec ses voisins. L’un d’entre eux sera plus tard le bassiste de Youssou N'Dour. Ce premier séjour en Afrique a marqué à jamais le musicien qui plus tard aura grand plaisir à venir s’y produire avec Kassav’.



Après le Sénégal, Jacob et sa mère sont revenus en France, à Marseille. C’est là qu’adolescent, il rejoint un groupe de rock, les Bad grass. Progressivement, il a lâché le lycée pour devenir arrangeur. La passion de la musique était trop forte. Jacob Desvarieux a fait le choix de « monter » à Paris où les opportunités étaient plus nombreuses à l’époque. En 1979, Kassav’ est né. La suite on la connaît...