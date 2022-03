En battant l'Egypte aux tirs au but (3-1) : l'équipe du Sénégal se qualifie pour sa deuxième Coupe du monde d’affilée

Le Sénégal a réalisé ce mardi l'exploit tant attendu au Stade Me Abdoulaye Wade, en battant l'Egypte aux tirs au but 3-1 (1-1 sur l’ensemble des deux confrontations en aller et retour)



Les Lions sont qualifiés pour la troisième Coupe du monde de leur histoire seulement, après 2018 et 2002. Après une défaite (1-0) à l’aller, le Sénégal s’est imposé aux tirs au but (3-1) contre l’Egypte, en match retour des barrages du Mondial 2022.



La sélection sénégalaise a validé sa participation à la prochaine Coupe du monde, à l'occasion des barrages zone Afrique des éliminatoires de la Coupe du Monde, s'emparant de l'une des cinq places qualificatives réservées au continent africain.



Le public de l’enceinte de Diamniadio a passé une superbe soirée en soutenant une équipe du Sénégal enthousiasmante, qui peut désormais envisager son Mondial à Qatar dans la peau d’un représentant africain.