"En Ligne" : Omar Ba de l'Apr face à Babacara Diop des Fds à 16h00 sur Dakaractu.

L'ancien membre du parti socialiste et actuel secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal( Fds) fera face à Oumar Ba cet après midi à partir de 16h00 sur Dakaractu. Oumar Ba est membre de l'Alliance pour la République et par ailleurs maire de la commune Ndiob.

Plusieurs questions seront abordées, notamment le prochain gouvernement de Macky 2, la nouvelle configuration du landerneau politique, le couplage des élections législatives et locales, entres autres sujets.

