En Ligne / "Mon ambition est de travailler au maintien de l'Apr au pouvoir pendant au moins 40 ans."( Talibouya Ba)

Conformément à la vision du chef de l'État dans la déclinaison du plan Sénégal Émergent qui s'étale jusqu'en 2035, Talibouya Ba travaille dur comme fer pour que le successeur du président de la République Macky Sall soit issu des rangs de sa formation politique. Une façon, selon le maire de la commune de Guet Ardo (département de Louga), de parachever la volonté du chef de l'État dans le Pse. Dans ce nouveau numero de "En ligne", notre invité évoque également les notions de proprieté intellectuelle avec l'avènement des start up qui voient beaucoup de sénégalais s'investir de plus en plus dans les nouvelles tehnologies de l'information et de la communication.