"En Ligne" : Le duel Abdou Ndéné Sall / Petit Guèye à 16h 00 en direct sur Dakaractu.

Pour son premier numéro, l'émission "En ligne"qui revient sous un nouveau format, reçoit ce mercredi Abdou Ndéné Sall, ministre délégué auprès du ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, chargé du développement du réseau ferroviaire et Moustapha Guèye dit Petit Guèye.

Le maire de Sokone qui soutenait la coalition Idy 2019 lors de la présidentielle de Février passé, va avec son vis-à-vis, évoquer beaucoup de sujets relatifs à l'actualité nationale dont la reconfiguration du champ politique, la dissolution de la 13ème législature et le couplage des locales et des législatives anticipées.

Ce sera à partir de 16h 00 et en direct sur Dakaractu.