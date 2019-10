"En Ligne" / La communication du Magal en chiffres et en lettres : « 1000 accréditations pour 1600 demandes, 12 sites d'hébergement pour la presse. Nos relations avec la presse sont au beau fixe » (Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma)

À quelques jours de la célébration du grand Magal de Touba, la ville sainte commence à accueillir ses premiers pèlerins, mais également une bonne partie de la presse devant couvrir ce grand évènement. La commission en charge de la communication et de la culture du magal livre les dernières mesures prises pour assurer une bonne couverture du magal par les journalistes. Ainsi, sur les 1600 demandes d'accréditation reçues, seules 1000 ont été accéptées par la commission. " C'est dans le souci d'assurer de bonnes conditions de travail et de séjour aux journalistes que nous avons limité les accréditations à 1000 seulement", a assuré Serigne Abdoul Ahad Gaïndé Fatma.

Le président de la commission communication et culture du 18 Safar a indiqué également que les sites d'hébergement réservés à la presse seront cette année au nombre de 12. L'objectif pour lui est de pouvoir loger tous les journalistes qui seront dans la ville sainte. Serigne Abdoul Ahad Gaïndé est l'invité de ce nouveau numéro de "En Ligne", version "Safar"...