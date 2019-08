« En 900 jours Khalifa Sall n'a jamais cédé pour ses convictions...son avenir ne peut pas se résumer au PS » Bara Lo, Cellule Communication « Taxawu Sénégal ak Khalifa »

Après 900 jours derrière les barreaux, « Face à Dakaractu » s’est rapproché des proches de Khalifa Sall. Pour Mouhamadou Lamine Bara Lo de la Cellule Communication de « Taxawu Sénégal ak Khalifa », en 900 jours, l’ancien maire de Dakar « n’a jamais cédé pour ses convictions ». Et que concernant la grâce présidentielle agitée ça et là, Khalifa Sall n’est pas demandeur. « Il a suivi la procédure en épuisant toutes les recours, c’est un homme avec une forte expérience qui a géré ce dossier avec toute son expérience. Et il n’a aucun problème à purger sa peine » explique-t-il. Révoqué de la mairie de Dakar, Khalifa Sall a été remplacé par Soham Wardini, son ex-adjoint. Un mandat pas de tout repos pour elle. Mais selon Bara Lô, l’espace politique a évolué et des positions ont bougé, mais n’empêche la majorité des conseillers municipaux sont encore avec Mme Wardini. Originaire de Touba, M Lo, de « trouver navrant la situation de la ville de Touba » et invite les autorités à faire preuve de plus d’engagement pour régler les maux de la ville.