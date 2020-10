Emprunt obligataire par Appel public à l'épargne : « Le montant total des souscriptions recueilli s’élève à 94 623 990 000 FCFA sur les 60 milliards recherchés, soit un taux de souscription de 157,71% » (Port Autonome de Dakar)

Le Port Autonome de Dakar et la SGI Invictus Capital & Finance ont le plaisir de vous informer de la clôture anticipée dès ce jour, lundi 12 octobre 2020 à 18h00 GMT, de l'emprunt obligataire par appel Public à l'épargne dénommé « PAD 6,60% 2020-2027 », lancé le 1er octobre 2020 sur le marché financier régional de l’UMOA.



Au terme de cette opération, le montant total des souscriptions recueilli s’élève à 94 623 990 000 FCFA sur les 60 milliards recherchés, soit un taux de souscription de 157,71%. La clôture avant terme de cette opération traduit la confiance sans cesse renouvelée des investisseurs au Port Autonome de Dakar et en la politique de l’État du Sénégal visant à mettre en place un Hub logistique industriel au niveau régional.



Le Port Autonome de Dakar, à travers la SGI INVICTUS CAPITAL & FINANCE, Arrangeur et Chef de file de l’opération adresse toutes ses félicitations aux SGI de l’UEMOA pour leurs contributions à la brillante réussite de cette opération et remercie tous les investisseurs institutionnels (banques, assurances, établissements financiers, corporates, organismes de placement collectif), personnes physiques, ainsi que les investisseurs internationaux pour leur contribution à la réalisation du Plan Stratégique de Développement du PAD qui s’aligne sur la vision 2035 du Plan Sénégal émergent (PSE).