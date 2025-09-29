Emprisonnement du fils d’Amadou Bâ : « C’est le père qui est visé, pour des raisons exclusivement politiques », s’insurge la NR

La « Nouvelle Responsabilité » (NR) condamne ce qu’elle considère comme « des harcèlements et arrestations injustes de nombreuses personnalités sénégalaises notamment les hommes d’affaires, journalistes, chroniqueurs, activistes, responsables politiques, membres de la société civile. »
Amadou Ba et ses camarades font allusion à Lat Diop, Farba Ngom, Badara Gadiaga, Abdou Nguer, etc. D’ailleurs, elle insiste sur le cas de Farba Ngom, maintenu dans les liens de la détention, en dépit des avis médicaux contraires provenant de différents experts assermentés.
Sous ce registre, la « Nouvelle Responsabilité » dénonce aussi la mise sous mandat de dépôt arbitraire de Messieurs Cheikh Tidiane Seck et Ibrahima Ba respectivement chauffeur et fils du Président Amadou Bâ, qui relève plus de manœuvres politiques sournoises que de réels contentieux judiciaires. « L’opinion publique en est justement persuadée : au-dessus du fils, c’est le père qui est visé, pour des raisons exclusivement politiques. Car, Ibrahima Ba n’a jamais travaillé dans une entité étatique et n'a jamais bénéficié d’un contrat avec une structure publique », a précisé la Nouvelle Responsabilité.
Ainsi, la « Nouvelle Responsabilité » exige la libération sans conditions et sans délais de tous les détenus politiques et lance un appel à tous les Sénégalais qui partagent ses idéaux et demeurent soucieux de bâtir un avenir radieux pour la jeunesse sénégalaise, à s’unir autour de l’essentiel : « sauvegarde de l’État de droit, consolidation et approfondissement des acquis démocratiques, promotion des idéaux de paix, de justice, d’équité sociale, de solidarité nationale et de progrès économiques. »
La « Nouvelle Responsabilité » informe la communauté internationale, les partenaires au développement et les pays amis « des atteintes graves contre la démocratie et l’État de droit au Sénégal. »
