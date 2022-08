Employabilité des jeunes : la PROMOGED en partenariat avec l’ANPEJ pour promouvoir la création de 500 sites de recyclage de déchets

Une collaboration d’une durée de 6 ans visant à mettre en commun des moyens et compétences en vue de booster l’insertion professionnelle par des offres d’emploi et des opportunités entrepreneuriales, mais également d’aider les entreprises à mieux expliciter leurs besoins en main d’œuvre, de trouver, former et renforcer des jeunes qualifiés dans le secteur des déchets solides.

Plus de 206 milliards de fcfa ont donc été mobilisés par le PROMOGED pour cette première phase, un budget qui devra garantir la création de plus de 500 infrastructures de recyclage de déchets et promouvoir 5.000 emplois

À la suite de la signature de cette convention, il sera élaboré des initiatives et programmes de promotion d’emploi en vue de l’amélioration de l’information, du suivi de la recherche et de traitement des offres d’emploi des entreprises, des collectivités territoriales et des demandes d’emploi...