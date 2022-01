Emplois pour les jeunes, construction de l’hôpital des Parcelles Assainies : Les promesses d’Abdoulaye Diouf Sarr aux populations de Dakar..

Après une rude journée de tournée, visites de proximité et de caravane, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la ville de Dakar a bouclé sa première journée de campagne par un méga meeting au stade municipal des Parcelles Assainies. Un meeting qui a vu la mobilisation de tous les candidats de la coalition majoritaire au pouvoir.



Prenant la parole pour s’adresser aux militants qui étaient fortement mobilisés, le candidat Abdoulaye Diouf Sarr est revenu largement sur le programme Dakar Bu Bess. Pour lui, l'emploi des jeunes occupe une place importante dans ce programme. Ainsi Abdoulaye Diouf Sarr promet de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, une fois élu à la ville de Dakar. Cela à travers le programme Dakar vert qui est un volet important de son programme.



« Vous avez entendu parler du concept Dakar Bu Bess. C'est un programme qui aspire à construire la ville de Dakar, qui sera différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. La question de l'emploi des jeunes occupe aussi une place importante de notre programme Dakar Bu Bess. Mais si aujourd'hui nous disons que la ville peut créer de l'emploi cela peut paraître impossible pour certains. Mais c'est tout à fait possible et nous disons oui c'est possible. Car dans le programme Dakar Bu Bess, nous avons le volet Dakar Vert, qui est un volet important axé sur l'environnement que nous avons intégré dans les projets de la ville de Dakar et qui sont des sources de création d'emplois », renseigne le candidat Abdoulaye Diouf Sarr.



Une autre promesse tenue par Abdoulaye Diouf Sarr aux populations de Dakar, particulièrement celles des Parcelles Assainies, c’est la construction de l’hôpital des Parcelles Assainies, qui est une vieille doléance des populations. Par ailleurs, Abdoulaye Diouf Sarr constate pour le regretter que depuis neuf ans, la ville de Dakar n’a construit aucun hôpital. « Un troisième élément que nous allons réaliser pour les Parcelles Assainies une fois élu à la ville de Dakar, c'est la construction de l'hôpital des Parcelles Assainies. Parce que depuis 2009, la ville de Dakar n'a pas créé une seule structure de santé. Et dans notre programme de Dakar Bu Bess, il y a le projet de l'hôpital des Parcelles Assainies que nous allons construire », piste encore Abdoulaye Diouf Sarr...