Emploi et insertion professionnelle : La culture entrepreneuriale, une des solutions pour les jeunes.

Désemparés et perdus à cause du manque d'emploi, les jeunes ont aujourd'hui besoin d'un accompagnement pour mettre en pratique leur savoir-faire. Le salon initié ce matin par l'Observatoire national de la jeunesse, entre en droite ligne avec cette vision à vouloir apporter aux jeunes les compétences qu'il faut pour entrer dans le marché de l'emploi.



Cette problématique liée l'emploi qui pousse plusieurs jeunes à brader la mer à la recherche de l'Eldorado, devra amener à des concertations entre institutions et structures de jeunes et les promoteurs d'emploi. D'après le président de l'Observatoire national de la jeunesse, "le problème qui est noté chez les diplômés qui peinent à trouver de l'emploi, c'est une inadéquation entre la formation et l'insertion. Il faudra donc détecter les particularités dans les entreprises et structures pouvant accueillir ces jeunes pour les mettre en corrélation avec leur formation".



Un autre aspect important pour les jeunes, c'est la culture de l'entrepreneuriat. En effet, le président de l'Observatoire national de la jeunesse considère que le développement passera nécessairement par l'engagement des jeunes à travers une attitude entrepreneuriale qui pourrait leur permettre de prendre des initiatives en se lançant dans des projets structurants et rentables.