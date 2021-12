Emploi des jeunes / Notto Diobass : Alioune Sarr invite les jeunes à « s'armer de compétences »

"Armez-vous de science jusqu'aux dents", disait, Cheikh Anta Diop. Le ministre du tourisme et des transports aériens, par ailleurs maire de la commune de Notto Diobass, Alioune Sarr, incite les jeunes à participer massivement à la construction du pays. C'est dans cette perspective que le ministre-maire a initié le programme J-MÉTIER pour accompagner les jeunes vers le marché de l'emploi en passant par la formation professionnelle.



Selon lui, "Nelson Mandela disait aux jeunes d'éviter la prison ouverte qui signifie le manque de connaissances". Il l'a fait savoir lors de sa rencontre avec les jeunes de Baback.



Dans le programme J-MÉTIER initié dans sa commune, les jeunes formés peuvent désormais bénéficier d'un encadrement qui leur offre presque toutes les potentialités pour mieux affronter le marché du travail. "Ne baissez pas les bras, n'écoutez pas les cassandres, les oiseaux de mauvaise augure qui vous demandent d'inonder la rue ou d'être du bétail à sacrifier alors qu'ils ne sacrifieront pas leurs enfants. Soyez des jeunes qui vont à la conquête de la connaissance, vers la compétence, la discipline et le sens de l'honneur".



C'est l'invite que le ministre a lancé aux jeunes avant de rappeler aux jeunes du village de Baback que des fils du Diobass ont toujours dignement représenté Sénégal sur le plan international. "Des fils de Diobass sont tombés lors de la guerre d'indochine, du vietname et d'Algérie pour les causes universelles", fait-il remarquer.



Aussi, pour toutes ces raisons, Alioune Sarr, signale qu'il laisse ses portes grandes ouvertes pour travailler avec toutes les ressources humaines pour développer sa commune. L'assiette foncière du Diobass est, selon lui, gérée et surveillée comme du lait sur le feu. "Quatre missions d'audit ont été envoyées à Diobass mais n'ont rien trouvé de suspect", précise-t-il.



Avant de conclure : "Nous avons pris l'engagement de servir ce terroir qui a vu naître nos parents et nous-mêmes. Oui, nous allons servir ce terroir qui nous a fait et dont nous sommes fiers".