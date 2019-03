Emploi des jeunes : Le pétrole et le gaz au menu d’un débat entre experts et étudiants

Amener les participants, en particulier les étudiants, à mieux comprendre les enjeux liés au management du pétrole et du gaz a motivé une rencontre d’échanges sur les hydrocarbures au Sénégal.



À l’initiative de l’Institut Dakar Business School, l’expert en management des affaires, également spécialiste en audit et contrôle de gestion, fondateur de l’institut, Médoune Sylla est longuement revenu sur l’intérêt des prestations.







Les hydrocarbures, un secteur jugé complexe et qui nécessite une attention particulière de la part des professionnels.



Par ailleurs, le domaine s’inscrit sur une succession de responsabilités, comme en attestent les experts venus partager de près leurs expériences avec les apprenants.







Chez les étudiants, le rendez-vous d’échanges vient à son heure.



C’est une aubaine leur permettant de rehausser leur niveau de compétitivité.



Le déficit de formation dans le domaine des hydrocarbures fait qu’au Sénégal, peu de professionnels s’y activent, contrairement aux étrangers qui y dictent leur loi.



Forts de ce constat, les instituts privés de formation à l’image de Dakar Business School, s’attèlent, aujourd’hui, à accorder une part importante de leur programme de formation aux métiers d’avenir liés au management du pétrole et du gaz.