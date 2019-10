Emploi des jeunes : L’association ’’FILS’’ œuvre pour matérialiser le concept ‘’un lutteur, un métier’’.

L’association dénommée Formation et Insertion des Lutteurs du Sénégal (Fils) a officiellement lancé ses activités, ce 5 octobre. La cérémonie de lancement tenue devant la mairie des Parcelles Assainies, a enregistré bon nombre d’autorités des institutions publiques du pays. L’organisation vise un principal objectif : oeuvrer pour que chaque lutteur où qu’il soit au Sénégal, puisse bénéficier d’une formation à un métier. Selon le président de l’association Fils, il y’a 9.000 licenciés reconnus par le Cng et tous n’ont pas la possibilité de bénéficier de combats dans l’année, ce qui, selon Cheikh Bamba Mboup, pourrait constituer un danger dans la société. L’association ‘’Fils’’ entend sillonner le territoire national pour sensibiliser sur son objectif et invite le chef de l’Etat, Macky Sall, préoccupé par l’emploi des jeunes à les accompagner dans ce concept...