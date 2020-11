Pour répondre à la lancinante question de l'emploi des jeunes, le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Dame Diop, a peint un bilan qu'il juge satisfaisant pour l'amélioration des conditions des jeunes.



Selon lui, 80 milliards Fcfa ont été injectés dans la formation professionnelle et technique. Il a notamment confié que les structures de formation sont passées au nombre de 80 à 120 en 2020 avec 65.404 emplois formels créés.



Pour Dame Diop, le gouvernement du Sénégal est en train de faire des efforts considérables pour que la formation professionnelle et technique des jeunes soient accessible à tous les demandeurs d'autant qu'elle est gratuite, a-t-il renseigné. Le ministre s'exprimait à l'occasion d'un tête à tête entre la presse et le gouvernement ce 24 novembre au building administratif.