Emploi des Jeunes / CSFP-BTP de Diamniadio : une journée portes ouvertes pour montrer leur savoir-faire et s'approcher du grand public.

Le centre sectoriel de formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics (CSFP-BTP) BTP de Diamniadio créé dans le cadre d’un partenariat public privé, a organisé sa deuxième édition de journées portes ouvertes, les 21 et 22 Juin. Une occasion pour les responsables du centre de rendre beaucoup plus visibles leurs activités, de s'approcher du grand public, mais également de séduire les futurs bacheliers et les entrepreneurs. Ce centre de Formation aux Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (CSFP-BTP) de Diamniadio qui reçoit chaque année 200 à 300 étudiants dispersés dans des filières différentes, envisage d'ouvrir d'autres antennes dans les régions pour favoriser davantage la formation des jeunes.