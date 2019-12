Emploi : Le ministre Dame Diop insiste sur l'entrepreneuriat jeune

Le marché de l’emploi qui demeure restreint oblige à faire recours à d’autres solutions. D’où la nécessité de faire de l’entrepreneuriat. C’est une idée d’ailleurs que partage le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat qui effectuait ce matin à la Foire de Dakar, une visite des différentes expositions, le stand du ministère, mais aussi, constater cette présence massive de jeunes qui profitent de cette foire pour se perfectionner en entrepreneuriat. Il s’est réjoui de ce dynamisme des femmes à travers des expositions artisanales, leur détermination à s’impliquer dans la transformation de produit et cette créativité fertile dont elles font preuve. Insistant sur le volet de l’entreprenariat, le ministre de dire que « cette entreprise d’initiatives, verra le soutien et l’accompagnement du gouvernement pour une bonne formation des jeunes et leur insertion dans le marché de l’emploi ».