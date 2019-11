Emploi : Edouard Philippe salue l’attractivité du projet du TER

Edouard Philippe était à Dakar ce lundi pour la visite de la Gare du Ter. Accompagné par plusieurs membres du gouvernement français, le Premier ministre a rencontré des jeunes en formation pour les métiers du rail, notamment les futurs conducteurs du TER. En effet, ce projet a plus de 800 emplois à fournir et il y a eu jusqu’à 30 mille canditures. Ainsi, Edouard Philippe salue l'attractivité de ce projet venant des jeunes. Le Premier ministre français montre aussi son enthousiasme d’avoir eu à rencontrer des hommes et des femmes, « d’autant plus que le Président Macky Sall a toujours insisté sur l’importance de la présence de jeunes hommes et de jeunes femmes dans ce genre de projet », a-t-il estimé.