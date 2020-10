Venu pour la pose de la première pierre de la mosquée Gouye Mariama, Cheikh Ahmed Tidiane Ba a parlé de cette problématique du chômage qui est par ailleurs, un sujet d'actualité.



En effet, l'homme politique de la Médina qui travaille inlassablement à former les jeunes à l'entrepreneuriat, reconnaîtra que les difficultés liées à l'emploi sont réelles. "Nous avons l'ambition de mettre en place un centre d'information et un incubateur pour respectivement informer et encadrer les jeunes afin qu'ils puissent être prêts à intégrer le marché de l'emploi".



La question de l'immigration clandestine a été également évoquée par Cheikh Ahmed Tidiane Ba qui a reconnu que ce sujet était bien une des raisons qui avaient prévalu dans le choix des populations en faveur du candidat Macky Sall.



Néanmoins, le directeur de la CDC confirme son engagement personnel et celui du président de la République à travailler pour permettre aux jeunes du pays de gagner dignement leur vie chez eux.



Rappelons qu'à l'occasion de cette cérémonie de pose de première pierre, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ a offert 100 tonnes de ciment pour la construction de la mosquée Gouye Mariama, à la Médina.